Feuerwehr mit Blaulicht an der Flutrinne in Glauchau: Wem die Feuerwehr am Donnerstagabend aus einer misslichen Lage geholfen hat

Glauchau
Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr standen auf dem Radweg zwischen Meeraner Straße und Waldenburger Straße. Die Helfer freuten sich über Dankesworte.
Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Glauchau. Die Helfer waren am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg oberhalb der Flutrinne zwischen Meeraner Straße und Waldenburger Straße im Einsatz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.