Feuerwehr probt Ernstfall in Autowerkstatt in Glauchau: Die Fotos von der Übung

Glauchau
Mit aufsteigendem Rauch aus „Phili´s Boxenstopp“ in der Unterstadt wurde am Donnerstagabend ein Ernstfall simuliert. Welche Aufgaben die Kräfte der Stadtteilfeuerwehr aus der Oberstadt lösen mussten.
Mit starken Rauchschwaden, die aus der Autowerkstatt „Phili’s Boxenstopp“ aufsteigen, hat die Feuerwehr aus Glauchau am Donnerstagabend einen Ernstfall simuliert. An der Übung waren 15 Kräfte aus der Stadtteilfeuerwehr Oberstadt beteiligt. Sie rückten mit drei Fahrzeugen aus. Zugführer Sebastian Frank spricht von einer „realitätsnahen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.