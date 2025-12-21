Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg

Glauchau
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Mit einem großen Aufgebot war die Feuerwehr am Sonntag in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz. Die Leitstelle schickte 9.51 Uhr acht Fahrzeuge an die Einsatzstelle. Dazu gehörte die Drehleiter aus Glauchau. „Die Alarmierung erfolgte aufgrund der Meldung, dass es eine Verpuffung gab und ein Wohngebäude brennt“, sagt...
