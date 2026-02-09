MENÜ
  • Feuerwehreinsatz am Martinsplatz in Glauchau-Jerisau: Helfer müssen mitten in der Nacht ausrücken

Die Feuerwehr war in Glauchau-Jerisau im Einsatz.
Die Feuerwehr war in Glauchau-Jerisau im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war in Glauchau-Jerisau im Einsatz.
Die Feuerwehr war in Glauchau-Jerisau im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Glauchau
Feuerwehreinsatz am Martinsplatz in Glauchau-Jerisau: Helfer müssen mitten in der Nacht ausrücken
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Alarmierung erfolgte gegen 2.30 Uhr. 21 Feuerwehrleute waren am Einsatz beteiligt. Was bisher bekannt ist.

