Feuerwehreinsatz in Waldenburg: Carport brennt nieder

Feuerwehren aus Waldenburg, Callenberg und Glauchau sind Samstagmittag zu einem Brand in Waldenburg ausgerückt

Hoher Sachschaden ist am Samstag bei einem Brand in Waldenburg entstanden. Ein um die Mittagszeit ausgebrochenes Feuer hat in der Thomas-Müntzer-Siedlung einen Carport vernichtet, in dem ein Wohnwagen untergestellt war. Außerdem befanden sich darin Gartengeräte und ein Traktor. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 20.000 Euro....