  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Feuerwehrfest in Remse mit der Band Rock Ambulance: Warum ein Gratis-Konzert in der Nachbarschaft sogar eine Chance darstellt

Die Band Rock Ambulance spielt am Samstag erstmals beim Feuerwehrfest in Remse. Los geht es 19.30 Uhr.
Die Band Rock Ambulance spielt am Samstag erstmals beim Feuerwehrfest in Remse. Los geht es 19.30 Uhr. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Band Rock Ambulance spielt am Samstag erstmals beim Feuerwehrfest in Remse. Los geht es 19.30 Uhr.
Die Band Rock Ambulance spielt am Samstag erstmals beim Feuerwehrfest in Remse. Los geht es 19.30 Uhr. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Feuerwehrfest in Remse mit der Band Rock Ambulance: Warum ein Gratis-Konzert in der Nachbarschaft sogar eine Chance darstellt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Band hat vor drei Wochen bei freiem Eintritt in Tettau gespielt. Tickets für das Konzert in Remse kosten 12 Euro. Was Besucher zur Party auf dem Festplatz am Gerätehaus wissen müssen.

Die Freiwillige Feuerwehr in Remse schaltet in den Partymodus: Am Samstag findet das Feuerwehrfest statt. Dabei handelt es sich nach dem Knütfest im Januar und dem Radlerfrühling im Mai um das dritte große Event, welches die Brandschützer organisieren. Was Besucher wissen müssen.
