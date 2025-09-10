Feuerwehrfest in Remse mit der Band Rock Ambulance: Warum ein Gratis-Konzert in der Nachbarschaft sogar eine Chance darstellt

Glauchau
Die Band hat vor drei Wochen bei freiem Eintritt in Tettau gespielt. Tickets für das Konzert in Remse kosten 12 Euro. Was Besucher zur Party auf dem Festplatz am Gerätehaus wissen müssen.
Die Freiwillige Feuerwehr in Remse schaltet in den Partymodus: Am Samstag findet das Feuerwehrfest statt. Dabei handelt es sich nach dem Knütfest im Januar und dem Radlerfrühling im Mai um das dritte große Event, welches die Brandschützer organisieren. Was Besucher wissen müssen.
