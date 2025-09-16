Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Flutrinnen-Baustelle in Glauchau: Diebe brechen Container auf und stehlen teures Kabel

Blick zur Flutrinne in Glauchau. In der Nähe der Baustelle wurden Kabel gestohlen.
Blick zur Flutrinne in Glauchau. In der Nähe der Baustelle wurden Kabel gestohlen. Bild: Andreas Kretschel
Blick zur Flutrinne in Glauchau. In der Nähe der Baustelle wurden Kabel gestohlen.
Blick zur Flutrinne in Glauchau. In der Nähe der Baustelle wurden Kabel gestohlen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Flutrinnen-Baustelle in Glauchau: Diebe brechen Container auf und stehlen teures Kabel
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Diebstahl wurde am Montagfrüh bemerkt. Die Polizei beziffert den Wert des Kabels auf 5000 Euro. Zuletzt gab es bereits Diebstähle von Baustellen in Waldenburg.

Erdkabel im Wert von 5000 Euro haben Diebe von einer Baustelle an der Flutrinne in der Nähe der B 175 in Glauchau gestohlen. Die Polizei informiert, dass 500 Meter Kabel aus einem zuvor aufgebrochenen Baucontainer entwendet wurden. Der oder die Diebe waren zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh auf der Baustelle. Die Polizei sucht Zeugen, die...
