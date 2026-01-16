Fördergeld fließt nicht mehr: Meerane streicht Bewegungsangebot für Familien im Volkshaus

Eltern und Kinder konnten zweimal im Monat die sportlichen Gratis-Angebote nutzen. Das ist Geschichte - nach einem knappen Dreiviertel Jahr. Wie geht es weiter?

Ein bei vielen Familien beliebte Bewegungsangebot im Volkshaus in Meerane taucht nicht mehr im Veranstaltungskalender auf. Eltern und Kinder konnten sich bisher zweimal im Monat am Samstagnachmittag gemeinsam sportlich betätigen. „Das Bewegungsangebot im Volkshaus wurde gut besucht", sagt Stadtsprecherin Alexandra Jost. Auf der Stadt-Homepage...