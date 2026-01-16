MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Fördergeld fließt nicht mehr: Meerane streicht Bewegungsangebot für Familien im Volkshaus

Blick zum Volkshaus in Meerane: Hier fand ein Bewegungsangebot für Familien statt.
Blick zum Volkshaus in Meerane: Hier fand ein Bewegungsangebot für Familien statt. Bild: A. Kretschel/Archiv
Blick zum Volkshaus in Meerane: Hier fand ein Bewegungsangebot für Familien statt.
Blick zum Volkshaus in Meerane: Hier fand ein Bewegungsangebot für Familien statt. Bild: A. Kretschel/Archiv
Glauchau
Fördergeld fließt nicht mehr: Meerane streicht Bewegungsangebot für Familien im Volkshaus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eltern und Kinder konnten zweimal im Monat die sportlichen Gratis-Angebote nutzen. Das ist Geschichte - nach einem knappen Dreiviertel Jahr. Wie geht es weiter?

Ein bei vielen Familien beliebte Bewegungsangebot im Volkshaus in Meerane taucht nicht mehr im Veranstaltungskalender auf. Eltern und Kinder konnten sich bisher zweimal im Monat am Samstagnachmittag gemeinsam sportlich betätigen. „Das Bewegungsangebot im Volkshaus wurde gut besucht“, sagt Stadtsprecherin Alexandra Jost. Auf der Stadt-Homepage...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:55 Uhr
1 min.
Feuerwehreinsatz in der Meeraner Stadthalle: Was war da los?
Die Feuerwehr war zu nächtlicher Stunde in der Stadthalle in Meerane im Einsatz.
24 Feuerwehrleute mussten ausrücken. Für viele Helfer war die Nacht von Mittwoch zu Donnerstag schon vorzeitig beendet.
Holger Frenzel
17.12.2025
3 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
Mehr Artikel