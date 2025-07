Freie Fahrt auf der Lindenstraße in Glauchau: Bauleiter macht sich ein Geburtstagsgeschenk

Der Ausbau hat 545.000 Euro gekostet. Links und rechts der neuen Straße befinden sich riesige Schandflecke. Was ist damit geplant?

Mit so vielen Gratulanten hat sicher noch kein Geburtstag von Jörg Blaschke begonnen. Er ist Mitarbeiter im Hoch- und Tiefbauamt in der Stadtverwaltung in Glauchau. Und war in den letzten Monaten für die Sanierung der Lindenstraße verantwortlich, deren Fertigstellung und Verkehrsfreigabe am Freitagfrüh gefeiert wurde. Neben den...