Freilichttheater Waldenburg: Erfolgreicher Saisonabschluss und märchenhafte Pläne

Die Spielzeit von „In 80 Tagen um die Welt“ auf der Waldenburger Freilichtbühne ist vorbei. Wurden die Erwarten erfüllt? Und was ist für 2026 geplant?

Der Abschied war am Sonntag standesgemäß: Mit rund 550 verkauften Karten war die letzte Vorstellung des Freilichttheaters Waldenburg fast schon übervoll. Denn schließlich kommen auch noch Kinder dazu, die freien Eintritt haben. Nicht nur das Stück „In 80 Tagen um die Welt“ sahen sie, sondern auch einige zusätzliche Späße der...