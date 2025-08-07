Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Markus Pfeifer
Glauchau
Freilichttheater Waldenburg zeigt „In 80 Tagen um die Welt“
Von Konrad Rüdiger
Bei familienfreundlichen Preisen wird ein familienfreundliches Stück im Grünfelder Park gezeigt.

Waldenburg.

Ein unterhaltsames Familientheater auf einer der schönsten Naturbühnen Deutschlands versprechen die Macher des Freilichttheaters Waldenburg. Am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr tritt der exzentrische britische Gentleman Phileas Fogg auf der Freilichtbühne im Grünfelder Park eine waghalsige Wette ein: Er will in nur 80 Tagen die Erde umrunden. Mit seinem treuen Diener Passepartout begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, die ihn über fünf Kontinente und durch verschiedene Kulturen führt. Als sich die 80 Tage dem Ende zuneigen, scheint für die Reisegruppe alles verloren. Gerade als die Zeit abzulaufen droht, geschieht etwas völlig Unerwartetes. Der Eintritt kostet 6 Euro, Kinder unter sieben Jahre haben freien Eintritt. (kru) Foto: Markus Pfeifer/Archiv

