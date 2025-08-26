Freude in Oberwiera: Feuerwehr-Nachwuchs gewinnt den Kreismeistertitel im Löschangriff

16 Teams waren beim Wettbewerb in Wolkenburg am Start. Die Siegerpokale gingen bei den Jüngeren nach Dürrengerbisdorf und bei den Älteren nach Oberwiera.

Für Furore hat der Feuerwehr-Nachwuchs aus Oberwiera gesorgt. Bei den Kreismeisterschaften des Verbandes Chemnitzer Land belegte das Team in der Altersklasse der 13 bis 16-Jährigen den ersten Platz. „Ein toller Erfolg, der Lohn für das harte Training ist“, sagt Jugendwart Philipp Rauschenbach, der sich mit Stefanie Weiske um die... Für Furore hat der Feuerwehr-Nachwuchs aus Oberwiera gesorgt. Bei den Kreismeisterschaften des Verbandes Chemnitzer Land belegte das Team in der Altersklasse der 13 bis 16-Jährigen den ersten Platz. „Ein toller Erfolg, der Lohn für das harte Training ist“, sagt Jugendwart Philipp Rauschenbach, der sich mit Stefanie Weiske um die...