Freude in Oberwiera: Feuerwehr-Nachwuchs gewinnt den Kreismeistertitel im Löschangriff

Glauchau
16 Teams waren beim Wettbewerb in Wolkenburg am Start. Die Siegerpokale gingen bei den Jüngeren nach Dürrengerbisdorf und bei den Älteren nach Oberwiera.
Für Furore hat der Feuerwehr-Nachwuchs aus Oberwiera gesorgt. Bei den Kreismeisterschaften des Verbandes Chemnitzer Land belegte das Team in der Altersklasse der 13 bis 16-Jährigen den ersten Platz. „Ein toller Erfolg, der Lohn für das harte Training ist“, sagt Jugendwart Philipp Rauschenbach, der sich mit Stefanie Weiske um die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.