Regionale Nachrichten und News
  Frischekur für Lustgarten-Parkplatz in Waldenburg: Umgestaltung kostet knapp 66.000 Euro

Für die Umgestaltung des Lustgarten-Parkplatzes stehen knapp 66.000 Euro zur Verfügung.
Für die Umgestaltung des Lustgarten-Parkplatzes stehen knapp 66.000 Euro zur Verfügung. Bild: Andreas Kretschel
Für die Umgestaltung des Lustgarten-Parkplatzes stehen knapp 66.000 Euro zur Verfügung.
Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Frischekur für Lustgarten-Parkplatz in Waldenburg: Umgestaltung kostet knapp 66.000 Euro
Redakteur
Von Holger Frenzel
Durch das Bauprojekt wird sich die Zahl der Stellplätze leicht reduzieren. Was auf dem Areal direkt an der B 175 und B 180 geplant ist.

Der Lustgarten-Parkplatz in Waldenburg soll eine Aufwertung erhalten. Auf dem Areal, welches sich direkt an der B 180 und an der B 175 befindet, sollen die Betonpalisaden verschwinden und das Hochbeet abgesenkt werden.
