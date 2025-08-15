Frischekur für Lustgarten-Parkplatz in Waldenburg: Umgestaltung kostet knapp 66.000 Euro

Glauchau
Durch das Bauprojekt wird sich die Zahl der Stellplätze leicht reduzieren. Was auf dem Areal direkt an der B 175 und B 180 geplant ist.
Der Lustgarten-Parkplatz in Waldenburg soll eine Aufwertung erhalten. Auf dem Areal, welches sich direkt an der B 180 und an der B 175 befindet, sollen die Betonpalisaden verschwinden und das Hochbeet abgesenkt werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.