Friweika lädt zum Herbstfest in Weidensdorf: Wie viele Besucher strömen am Wochenende zum Kartoffel-Jubiläum?

Der Betrieb kümmert sich seit 55 Jahren um die Lagerung und Veredlung von Kartoffeln. Zu den Fest-Höhepunkten gehören Markttreiben, Firmenrundgänge und Angebote für die ganze Familie.

Mit einem Herbstfest feiert die Friweika im Remser Ortsteil Weidensdorf am Samstag ihr 55-jähriges Bestehen. Die rund 380 Mitarbeiter des Betriebes bringen rund 70.000 Tonnen Frischkartoffeln und rund 35.000 Tonnen veredelte Kartoffeln in den Handel. Die Abkürzung Friweika steht für „Frische Weidensdorfer Kartoffeln." Zum Herbstfest,...