Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Friweika lädt zum Herbstfest in Weidensdorf: Wie viele Besucher strömen am Wochenende zum Kartoffel-Jubiläum?

Die Friweika feiert mit einem Herbstfest ihr 55-jähriges Bestehen.
Die Friweika feiert mit einem Herbstfest ihr 55-jähriges Bestehen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Friweika feiert mit einem Herbstfest ihr 55-jähriges Bestehen.
Die Friweika feiert mit einem Herbstfest ihr 55-jähriges Bestehen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Friweika lädt zum Herbstfest in Weidensdorf: Wie viele Besucher strömen am Wochenende zum Kartoffel-Jubiläum?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Betrieb kümmert sich seit 55 Jahren um die Lagerung und Veredlung von Kartoffeln. Zu den Fest-Höhepunkten gehören Markttreiben, Firmenrundgänge und Angebote für die ganze Familie.

Mit einem Herbstfest feiert die Friweika im Remser Ortsteil Weidensdorf am Samstag ihr 55-jähriges Bestehen. Die rund 380 Mitarbeiter des Betriebes bringen rund 70.000 Tonnen Frischkartoffeln und rund 35.000 Tonnen veredelte Kartoffeln in den Handel. Die Abkürzung Friweika steht für „Frische Weidensdorfer Kartoffeln.“ Zum Herbstfest,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
4 min.
Auch nach fast 40 Arbeitsjahren nicht genug von der Kartoffel: Die Frau, die sich bei Friweika ums Personal kümmert
Seit 39 Jahren im Unternehmen, seit 20 Jahren Personalchefin: Heike Haberkorn.
Heike Haberkorn startete 1986 mit einer Lehre bei dem Kartoffelverarbeiter in Weidensdorf, heute ist sie Personalchefin – und liebt ihren Job. Dabei hatte sie einst andere Zukunftspläne.
Jan-Dirk Franke
21.10.2025
9 min.
Kriegen Sachsens Bauern ihre Kartoffeln nicht los? Die Story hinter dem Aufreger-Video eines Landwirts
Christian Nicklisch im Facebook-Video. Die Kartoffeln – rechts ein Bild von der Ernte in Niedersachsen – blieben auf einem Feld bei Großenhain im Boden, weil der Landwirt sie nicht verkaufen konnte.
Auf einem Feld bei Großenhain werden die Kartoffeln nicht geerntet. Discounter verkauften lieber ausländische Ware, behauptet ein Bauer. Ein Lehrstück von Angebot und Nachfrage - und vom Sinn einer Genossenschaft.
Oliver Hach
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
Mehr Artikel