FSV Zwickau kommt zum Fußball-Testspiel nach Meerane: Wo gibt es Parkplätze für Fans?

Im Richard-Hofmann-Stadion findet am Mittwochabend eine Partie mit großem Besucherinteresse statt. Die Stellplätze an der Stadionallee werden nicht ausreichen.

Im Richard-Hofmann-Stadion in Meerane steigt am Mittwochabend ein Fußball-Testspiel: Landesklassenaufsteiger Meeraner SV empfängt den Regionalligisten FSV Zwickau. Anstoß ist 18.30 Uhr.