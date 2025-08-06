FSV Zwickau kommt zum Fußball-Testspiel nach Meerane: Wo gibt es Parkplätze für Fans?

Glauchau
Im Richard-Hofmann-Stadion findet am Mittwochabend eine Partie mit großem Besucherinteresse statt. Die Stellplätze an der Stadionallee werden nicht ausreichen.
Im Richard-Hofmann-Stadion in Meerane steigt am Mittwochabend ein Fußball-Testspiel: Landesklassenaufsteiger Meeraner SV empfängt den Regionalligisten FSV Zwickau. Anstoß ist 18.30 Uhr.
