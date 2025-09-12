Führung mit dem Nachtwächter durch Meerane: Am Samstagabend geht es durch die Altstadt zum Friedhof

Das zur Festwoche „850 Jahre Meerane“ entwickelte Angebot hat sich etabliert. Bisher nahmen schon mehr als 1000 Gäste an den Führungen teil.

Meerane.

Der Nachtwächter und sein Team laden zur nächsten Führung durch Meerane ein. Start ist 19 Uhr am Alten Rathaus. Die Tour führt durch die Altstadt zum Friedhof. Der Rundgang klingt dann bei Snacks und Getränken aus. Die Nachtwächterführungen wurden für die Feierlichkeiten „850 Jahre Meerane“ im Mai und Juni 2024 entwickelt. Sie wurden danach weiter angeboten. „Inzwischen gab es 16 Führungen, an denen mehr als 1000 Gäste teilgenommen haben“, sagt Matthias Ulbricht vom Verein „Freie Wähler“. Bei den Führungen hätten schon mehr als 2000 Euro gesammelt werden können, die an die Stadt für die Sanierung der Wunderlich-Ehrung übergeben worden. Die Führung am Samstag ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten. (hof)