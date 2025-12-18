MENÜ
  • Fünf Termine am Heiligen Abend: Wie ein Glauchauer Ehepaar den Familien Freude bringt

Katja und Markus Schall haben als Wichtel und Weihnachtsmann zu Heiligabend fünf Termine.
Katja und Markus Schall haben als Wichtel und Weihnachtsmann zu Heiligabend fünf Termine. Bild: Stefan Stolp
So sehen sie in „zivil“ aus. Katja und Markus Schall an ihrem Oldtimer, ein VW Passat.
So sehen sie in „zivil“ aus. Katja und Markus Schall an ihrem Oldtimer, ein VW Passat. Bild: Stefan Stolp
Als Katja und Markus Schall noch Kinder waren, erlebten sie Weihnachten ganz traditionell, unter anderem mit Tannenbaum und Geschenken.
Als Katja und Markus Schall noch Kinder waren, erlebten sie Weihnachten ganz traditionell, unter anderem mit Tannenbaum und Geschenken. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv
Glauchau
Fünf Termine am Heiligen Abend: Wie ein Glauchauer Ehepaar den Familien Freude bringt
Redakteur
Von Stefan Stolp
Katja und Markus Schall aus Glauchau sind den gesamten Heiligen Abend als Weihnachtsmann und Wichtel unterwegs. Warum machen sie das?

Eigentlich müssen sie es nicht machen. Doch das Ehepaar Katja und Markus Schall haben Gefallen daran gefunden, den Weihnachtsmann und seinen Wichtel zu spielen. Die Sache ist gerade dabei, zur Leidenschaft der beiden Glauchauer zu werden. Sie übernehmen am 24. Dezember in privaten Familien die Bescherung. „Fünf Termine haben wir am...
