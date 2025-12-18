Fünf Termine am Heiligen Abend: Wie ein Glauchauer Ehepaar den Familien Freude bringt

Katja und Markus Schall aus Glauchau sind den gesamten Heiligen Abend als Weihnachtsmann und Wichtel unterwegs. Warum machen sie das?

Eigentlich müssen sie es nicht machen. Doch das Ehepaar Katja und Markus Schall haben Gefallen daran gefunden, den Weihnachtsmann und seinen Wichtel zu spielen. Die Sache ist gerade dabei, zur Leidenschaft der beiden Glauchauer zu werden. Sie übernehmen am 24. Dezember in privaten Familien die Bescherung. „Fünf Termine haben wir am...