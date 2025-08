Fünfte Packstation in Glauchau eröffnet: Was sie kann und was nicht

Ab sofort können DHL-Kunden ihre Pakete in der Station am Penny an der Lampertstraße abgeben und empfangen.

In Glauchau hat die DHL am Penny an der Lampertstraße die fünfte Packstation der Stadt eröffnet. Wie das Unternehmen mitteilt, hat das Gerät 57 Fächer zum Versenden und Empfangen von Paketen. Genau wie die Station an der Leipziger Straße und der Wehrstraße lässt sich der Automat nur über Bluetooth per Handy-App öffnen. Etiketten... In Glauchau hat die DHL am Penny an der Lampertstraße die fünfte Packstation der Stadt eröffnet. Wie das Unternehmen mitteilt, hat das Gerät 57 Fächer zum Versenden und Empfangen von Paketen. Genau wie die Station an der Leipziger Straße und der Wehrstraße lässt sich der Automat nur über Bluetooth per Handy-App öffnen. Etiketten...