Fußball-Sachsenpokal: Vier Tipps, wie das Derby zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FSV Zwickau am Samstag ausgeht

Die Amateure aus Glauchau fordern die Profis aus Zwickau heraus. Die Prognosen aus der Redaktion der „Freien Presse“ reichen vom Überraschungssieg für den VfB Empor über eine Entscheidung im Elfmeterschießen bis zum Kantersieg für den FSV. Warum?

Ein Spiel im Fußball-Sachsenpokal besitzt Magnetwirkung. Knapp 2000 Zuschauer werden am Samstag im Sportpark erwartet. Oberligist VfB Empor Glauchau fordert ab 13 Uhr den Regionalligisten FSV Zwickau heraus. Nachdem Glauchau vor einem Jahr für eine Überraschung sorgte, brennt Zwickau nun auf die Revanche. Über das Spiel wird nicht nur auf... Ein Spiel im Fußball-Sachsenpokal besitzt Magnetwirkung. Knapp 2000 Zuschauer werden am Samstag im Sportpark erwartet. Oberligist VfB Empor Glauchau fordert ab 13 Uhr den Regionalligisten FSV Zwickau heraus. Nachdem Glauchau vor einem Jahr für eine Überraschung sorgte, brennt Zwickau nun auf die Revanche. Über das Spiel wird nicht nur auf...