Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Fußball-Sachsenpokal: Vier Tipps, wie das Derby zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FSV Zwickau am Samstag ausgeht

Eine Partie mit denkwürdigem Ausgang: Im November 2024 gewannen Colin Ullmann und der VfB Empor Glauchau im Achtelfinale gegen den FSV Zwickau.
Eine Partie mit denkwürdigem Ausgang: Im November 2024 gewannen Colin Ullmann und der VfB Empor Glauchau im Achtelfinale gegen den FSV Zwickau. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Torsten Ewers (vorn) und Monty Gräßler rechnen mit einem Favoritensieg des FSV Zwickau.
Torsten Ewers (vorn) und Monty Gräßler rechnen mit einem Favoritensieg des FSV Zwickau. Bild: Anika Zimny
Zuversicht in Glauchau: Holger Frenzel (rechts) tippt auf den VfB Empor. Stefan Stolp erwartet ein Elfmeterschießen.
Zuversicht in Glauchau: Holger Frenzel (rechts) tippt auf den VfB Empor. Stefan Stolp erwartet ein Elfmeterschießen. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Eine Partie mit denkwürdigem Ausgang: Im November 2024 gewannen Colin Ullmann und der VfB Empor Glauchau im Achtelfinale gegen den FSV Zwickau.
Eine Partie mit denkwürdigem Ausgang: Im November 2024 gewannen Colin Ullmann und der VfB Empor Glauchau im Achtelfinale gegen den FSV Zwickau. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Torsten Ewers (vorn) und Monty Gräßler rechnen mit einem Favoritensieg des FSV Zwickau.
Torsten Ewers (vorn) und Monty Gräßler rechnen mit einem Favoritensieg des FSV Zwickau. Bild: Anika Zimny
Zuversicht in Glauchau: Holger Frenzel (rechts) tippt auf den VfB Empor. Stefan Stolp erwartet ein Elfmeterschießen.
Zuversicht in Glauchau: Holger Frenzel (rechts) tippt auf den VfB Empor. Stefan Stolp erwartet ein Elfmeterschießen. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Glauchau
Fußball-Sachsenpokal: Vier Tipps, wie das Derby zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FSV Zwickau am Samstag ausgeht
Von Holger Frenzel, Stefan Stolp, Torsten Ewers, Monty
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Amateure aus Glauchau fordern die Profis aus Zwickau heraus. Die Prognosen aus der Redaktion der „Freien Presse“ reichen vom Überraschungssieg für den VfB Empor über eine Entscheidung im Elfmeterschießen bis zum Kantersieg für den FSV. Warum?

Ein Spiel im Fußball-Sachsenpokal besitzt Magnetwirkung. Knapp 2000 Zuschauer werden am Samstag im Sportpark erwartet. Oberligist VfB Empor Glauchau fordert ab 13 Uhr den Regionalligisten FSV Zwickau heraus. Nachdem Glauchau vor einem Jahr für eine Überraschung sorgte, brennt Zwickau nun auf die Revanche. Über das Spiel wird nicht nur auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
4 min.
Zwischen FSV Zwickau und VfB Empor: Randolf Riesens Pokalabenteuer
Dribblings auf engen Raum – wie hier im Heimspiel gegen Budissa Bautzen – zählen zu den Stärken von Randolf Riesen (Mitte).
Fast genau ein Jahr nach dem Achtelfinal-Aus 2024 tritt Fußball-Regionalligist FSV Zwickau erneut in Glauchau an. Die Spieler haben noch eine Rechnung offen – mit einer Ausnahme.
Torsten Ewers
06.11.2025
5 min.
VfB Empor Glauchau: Drei Gründe für und gegen eine mögliche Trendwende im Kellerduell der Fußball-Oberliga beim 1. FC Lok Stendal
Der VfB Empor Glauchau (hier mit Marian Albustin und Tony Thiam/von links) kassierte gegen Bischofswerda eine schmerzhafte Heimniederlage. Gelingt gegen Stendal ein kleiner Befreiungsschlag?
In den vergangenen acht Punktspielen ist den Westsachsen kein Sieg mehr gelungen. Gelingt dem Tabellenvorletztem am Sonntag beim Drittletzten die wichtige Trendwende?
Torsten Ewers
13:16 Uhr
3 min.
Rekordpokalsieger Chemnitzer FC nimmt „verkappten Oberligisten“ sehr ernst
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln.
Der Chemnitzer FC muss im Achtelfinale des Sachsenpokals beim Sachsenligisten Reichenbacher FC auflaufen. Das Team von Chefcoach Benjamin Duda nimmt dieser Aufgabe sehr ernst.
Knut Berger
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel