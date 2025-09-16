Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Gastro-Kapitel in der Mühle in Niederschindmaas beendet: Gaststätte wird zur Wohnung

Blick zur Mühle in Niederschindmaas: An der Zufahrt steht immer noch das Gaststätten-Schild.
Blick zur Mühle in Niederschindmaas: An der Zufahrt steht immer noch das Gaststätten-Schild. Bild: Andreas Kretschel
Blick zur Mühle in Niederschindmaas: An der Zufahrt steht immer noch das Gaststätten-Schild.
Blick zur Mühle in Niederschindmaas: An der Zufahrt steht immer noch das Gaststätten-Schild. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Gastro-Kapitel in der Mühle in Niederschindmaas beendet: Gaststätte wird zur Wohnung
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein gastronomisches Angebot gibt es nur zum Herbstfest und zu Himmelfahrt. Warum der Eigentümer des Areals einen Schlussstrich gezogen hat und warum ein Gastwirt nur einmal im Jahr einspringt.

Das Schild „Gaststätte und Pension Zur Mühle“ steht immer noch links neben der Zufahrt. Dabei ist – wie ein weiteres Schild im Schaukasten informiert – die Gaststätte geschlossen. Im und vor dem Hof der Mühle im Dennheritzer Ortsteil Niederschindmaas gibt es für Gäste nur noch zweimal im Jahr warme Speisen und kühle Getränke – zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
13.08.2025
4 min.
Der Sommer nimmt Fahrt auf: Die Party-Höhepunkte in Glauchau und Umgebung
Die Band „Rock Ambulance“ steht am Samstag in Tettau auf der Bühne. Frontmann Max Straube (am Mikrofon) sagt: „Jetzt beginnt der zweite Schwung an Open-Air-Veranstaltungen.“
Veranstaltungskalender sind mit Events für junge Leute gefüllt. Mal geht die Fete (fast) bis zum nächsten Morgen, mal gibt es Strand-Feeling und Livebands. Wo getanzt und gefeiert wird.
Holger Frenzel
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
12.09.2025
2 min.
Herbstfest in Niederschindmaas: Drei Vereine stellen buntes Programm im Mühlenhof zusammen
Direkt am Radweg wird für das Herbstfest die Werbetrommel gerührt.
Der Herbstmarkt hat sich zu einem Herbstfest entwickelt. Am Sonntag steigt die 16. Auflage. Warum die Veranstalter ihr Konzept in den letzten Jahren anpassen mussten.
Holger Frenzel
Mehr Artikel