Gastro-Kapitel in der Mühle in Niederschindmaas beendet: Gaststätte wird zur Wohnung

Glauchau
Ein gastronomisches Angebot gibt es nur zum Herbstfest und zu Himmelfahrt. Warum der Eigentümer des Areals einen Schlussstrich gezogen hat und warum ein Gastwirt nur einmal im Jahr einspringt.
Das Schild „Gaststätte und Pension Zur Mühle“ steht immer noch links neben der Zufahrt. Dabei ist – wie ein weiteres Schild im Schaukasten informiert – die Gaststätte geschlossen. Im und vor dem Hof der Mühle im Dennheritzer Ortsteil Niederschindmaas gibt es für Gäste nur noch zweimal im Jahr warme Speisen und kühle Getränke – zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.