Glauchau 22.07.2025

Gefährliche Kreuzung an der A-4-Auffahrt in Glauchau: Warum kracht es an der Ampel so oft?

Zwischen 2022 und 2024 hat es 17 Unfälle gegeben. Ein Experte spricht über mögliche Gründe. Was bei einem Blick auf den Zeitpunkt der Kollisionen auffällt. Ein Schwerverletzter, vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von 153.000 Euro. So lassen sich die Folgen der insgesamt 17 Unfälle zwischen 2022 und 2024 zusammenfassen. Sie haben sich alle an der Kreuzung von B 175, A-4-Anschlussstelle und Waldenburger Straße in Glauchau ereignet. Die Zahlen teilt die Polizei mit. Ein Schwerverletzter, vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von 153.000 Euro. So lassen sich die Folgen der insgesamt 17 Unfälle zwischen 2022 und 2024 zusammenfassen. Sie haben sich alle an der Kreuzung von B 175, A-4-Anschlussstelle und Waldenburger Straße in Glauchau ereignet. Die Zahlen teilt die Polizei mit. Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden