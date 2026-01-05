Geldregen für Friedhof in Dennheritz: Türen der Trauerhalle öffnen sich nach Sanierung nicht nur bei traurigen Anlässen

Beleuchtung, Infrarotheizung und barrierefreie Toilette sollen die kleine Kapelle aufwerten. Kosten: rund 175.000 Euro. Über welche Nutzungsoptionen nachgedacht wird.

Die Türen der Aufbahrungshalle auf dem Friedhof in Dennheritz sollen sich nach der in diesem Jahr anstehenden Sanierung nicht mehr nur für Trauergesellschaften öffnen. In der Kirchgemeinde reifen Pläne für verschiedene Nutzungsoptionen. „Denkbar wären unter anderem Ausstellungen und kleinere Konzerte“, sagt Andreas Hummel, Vorsitzender...