Regionale Nachrichten und News
  • Gemeindebibeltag in Glauchau: Christen suchen und finden in der Bibel die Lösung für viele Probleme der Gegenwart

Der Sächsische Gemeindebibeltag sorgte auch diesmal für eine volle Sachsenlandhalle.
Der Sächsische Gemeindebibeltag sorgte auch diesmal für eine volle Sachsenlandhalle. Bild: Markus Pfeifer
Glauchau
Gemeindebibeltag in Glauchau: Christen suchen und finden in der Bibel die Lösung für viele Probleme der Gegenwart
Von Markus Pfeifer
Mehr als 2500 Teilnehmer wurden beim diesjährigen Gemeindebibeltag in der Glauchauer Sachsenlandhalle vermeldet. Für sie gibt es einfache Lösungen, aber nur mit dem nötigen Glauben.

Gemeindebibeltag, Jugendbibeltag und Angebote für Kinder gab es am Freitag in und an der Glauchauer Sachsenlandhalle, zu der fast genauso viele Menschen kamen wie vor wenigen Tagen zum Herbstlauf. Etwa 2700 waren es laut Ralf Gotter aus Crimmitschau, der bei der Organisation des Sächsischen Gemeindebibeltages die Fäden in der Hand hat.
