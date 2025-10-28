Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Strafrechtsprofessorin Elisa Hoven muss ihren in Meerane geplanten Termin verschieben.
Die Strafrechtsprofessorin Elisa Hoven muss ihren in Meerane geplanten Termin verschieben.
Glauchau
Gesprächrunde mit Verfassungsrichterin in Meerane abgesagt
Von Konrad Rüdiger
Die für Donnerstag, 6. November, in der Stadtbibliothek geplante Veranstaltung muss aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden.

Meerane.

Die Sächsische Verfassungsrichterin und Strafrechtsprofessorin an der Uni Leipzig Dr. Elisa Hoven, die am Donnerstag, 6. November, als eine von „Denen da oben“ zu einem Gesprächsabend in die Stadtbibliothek nach Meerane kommen wollte, musste den Termin jetzt kurzfristig absagen. Gesundheitliche Probleme werden als Grund genannt. Über einen Alternativtermin für diese Veranstaltung wird die Stadt Meerane informieren, sagt Rathaussprecherin Alexandra Jost.

Die Stadtverwaltung lädt im „Die da oben kommen“ genannten Format jeweils Persönlichkeiten der sächsischen und deutschen Verfassungsorgane zum direkten Austausch mit interessierten Bürgern ein. (kru/jarn)

