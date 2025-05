„Giftige und gefährliche Chemikalien in einem einsturzgefährdeten Haus“: Großeinsatz für Feuerwehr und THW in Meerane

Aufgrund des Einsatzes war die Pestalozzistraße etwa acht Stunden lang voll gesperrt. Warum das leerstehende Haus bereits seit Freitag im Fokus der Polizei stand und die Bergung der Chemikalien nur über die Drehleiter erfolgen konnte.

Die Szene wiederholt sich immer wieder: Behälter mit Chemikalien werden am Dachgeschossfenster an die Feuerwehrleute auf der Drehleiter übergeben, die sie wenig später an Mitarbeiter einer Umweltfirma weiterreichen. Auf der Pestalozzistraße in Meerane läuft am Dienstag ein Großeinsatz, der eine Vollsperrung im Abschnitt zwischen Innerer...