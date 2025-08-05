Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Kraftfahrer müssen sich auf Bauarbeiten in der Auestraße einstellen.
Kraftfahrer müssen sich auf Bauarbeiten in der Auestraße einstellen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Glauchau: Ab 11. August Verkehrseinschränkungen auf der Auestraße
Redakteur
Von Jens Arnold
Die Bauarbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau und dauern bis voraussichtlich 29. August.

Glauchau.

Auf der Auestraße in Glauchau kommt es ab Montag, 11. August, aufgrund des Breitbandausbaus im Auftrag von Eins Energie zu Verkehrsbehinderungen. Das sagt Bettina Seidel von der Pressestelle der Stadtverwaltung. Der Abschnitt soll ab 11. bis zum 29. August als Einbahnstraße ausgeschildert werden, die von Kreuzung Zeppelinstraße/Auestraße in Richtung Kreisverkehr Meeraner Straße/Auestraße stadteinwärts befahrbar ist. Stadtauswärts wird die Auestraße ab dem Kreisverkehr Meeraner Straße/Auestraße zur Sackgasse bis zur Kreuzung Auestraße/Zeppelinstraße. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Bushaltestelle „Glauchau, Gasthof Saxonia“ entfällt und wird zur Bushaltestelle „Glauchau, Meeraner Straße, Gasthof Saxonia“ verlegt. (jarn)

