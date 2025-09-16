Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zur Sternennacht in Glauchau gibt es stets viel Trubel. Und es stehen Sperrungen an.
Zur Sternennacht in Glauchau gibt es stets viel Trubel. Und es stehen Sperrungen an. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Zur Sternennacht in Glauchau gibt es stets viel Trubel. Und es stehen Sperrungen an.
Zur Sternennacht in Glauchau gibt es stets viel Trubel. Und es stehen Sperrungen an. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Glauchau
Glauchau: Anstehende Sternennacht mach Sperrungen nötig
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um der Veranstaltung genügend Raum zu geben, werden bestimmte Verkehrswege der Innenstadt nicht wie üblich zugänglich sein.

Am Freitag, 19. September, steht in Glauchau eine neue Ausgabe der Veranstaltung „Sternennacht“ an. Sie geht laut Organisatoren von 16 bis 22 Uhr in Glauchaus Zentrum über die Bühne. Um der Veranstaltung genügend Raum und Verkehrssicherheit zu bieten, sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung einige Einschränkungen im Verkehrsbereich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
17.09.2025
1 min.
Glauchau: Gotteshäuser gestatten Blick hinter Kulissen und lassen Musik erklingen
Glauchaus St. Georgenkirche lädt zur „Nacht der Offenen Kirchen“ zum Konzert ein.
Mit Chorwerken aus vier Jahrhunderten wartet die St. Georgenkirche in Glauchau am 20. September auf. Es singt der Ephoralchor.
Uwe Rechtenbach
15:00 Uhr
3 min.
Sternennacht in Glauchau: Was man nicht verpassen sollte
Die Sternennacht in Glauchau wird stets rege besucht.
Musik, Kulinarik und jede Menge Händler-Aktionen: Was zur Sternennacht in Glauchaus Innenstadt geboten wird.
Stefan Stolp
Mehr Artikel