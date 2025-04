Glauchau: Geisterfahrer auf der A 4 unterwegs

Die Fahrbahn Richtung Erfurt wurde sicherheitshalber gesperrt. Nun sucht die Polizei den Verursacher.

Die Polizei sucht einen Geisterfahrer, der am Freitagmorgen auf der A 4 in Höhe der Anschlussstelle Glauchau-West unterwegs war. Das Auto fuhr auf der in Richtung Erfurt führenden Fahrbahn – allerdings in Richtung Dresden, wie die Polizei kurz nach 9 Uhr durch einen Notruf erfuhr. Polizisten sperrten in Wüstenbrand die Fahrbahn. Dann...