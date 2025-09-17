Glauchau: Gotteshäuser gestatten Blick hinter Kulissen und lassen Musik erklingen

Mit Chorwerken aus vier Jahrhunderten wartet die St. Georgenkirche in Glauchau am 20. September auf. Es singt der Ephoralchor.

Der Ephoralchor Glauchau wird sich am 20. September an der „Nacht der Offenen Kirchen“ beteiligen und in der St. Georgenkirche um 19 Uhr ein Konzert mit Werken aus vier Jahrhunderten präsentieren. Es erklingen auch Werke von Rheinberger und Bruch. Das Ensemble feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Er wurde 1985 vom damaligen Kantor der Glauchauer Georgenkirche, KMD Dietrich Wagler, gegründet. Seit 2006 leitet KMD Guido Schmiedel den Chor. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Geöffnet ist das Gotteshaus von 18 bis 20 Uhr. Auch in der Lutherkirche Glauchau, offen von 20 bis 22 Uhr, gibt es ein Konzert. Es beginnt um 21 Uhr als Zusammenspiel von Orgel, Klarinette und Saxofon. Der Eintritt ist frei. (reu)