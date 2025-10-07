Glauchau: Infotag beleuchtet Facetten der Sucht

Welche Wege gibt es aus der Sucht und was müssen Gefährdete und Angehörige beachten? Ein Infotag am 18. Oktober in Glauchau bietet Raum für Austausch.

Glauchau.

Am Samstag, 18. Oktober, veranstalten die Blaues-Kreuz-Begegnungsgruppen der Region einen Infotag zum Thema „Sucht“. Angesprochen sind Suchtmittel-Abhängige, Angehörige sowie Interessierte. Das ganze findet von 9 bis 14 Uhr im Gemeindezentrum „W14“ der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Glauchau statt, teilt Sprecherin Heidi Krüger mit. Der Infotag beleuchte verschiedene Facetten der Sucht – nicht nur im Bereich von Alkohol und Drogen, sondern auch in Bezug auf exzessiven Medienkonsum und den Gebrauch von Schlafmitteln. Dr. Falk Weiß, Chefarzt der Suchtfachklinik Magdalenenstift Hartmannsdorf, wird von seiner Arbeit berichten, ehemalige Abhängige teilen ihre Erfahrungen. Rundherum gibt es Livemusik und einen Imbiss. (nütz)