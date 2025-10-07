Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch zu Alkoholproblemen in der Familie gibt der Infotag Auskunft.
Auch zu Alkoholproblemen in der Familie gibt der Infotag Auskunft. Bild: Symbolfoto: Christin Klose/dpa-tmn/Archiv
Auch zu Alkoholproblemen in der Familie gibt der Infotag Auskunft.
Auch zu Alkoholproblemen in der Familie gibt der Infotag Auskunft. Bild: Symbolfoto: Christin Klose/dpa-tmn/Archiv
Glauchau
Glauchau: Infotag beleuchtet Facetten der Sucht
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Welche Wege gibt es aus der Sucht und was müssen Gefährdete und Angehörige beachten? Ein Infotag am 18. Oktober in Glauchau bietet Raum für Austausch.

Glauchau.

Am Samstag, 18. Oktober, veranstalten die Blaues-Kreuz-Begegnungsgruppen der Region einen Infotag zum Thema „Sucht“. Angesprochen sind Suchtmittel-Abhängige, Angehörige sowie Interessierte. Das ganze findet von 9 bis 14 Uhr im Gemeindezentrum „W14“ der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Glauchau statt, teilt Sprecherin Heidi Krüger mit. Der Infotag beleuchte verschiedene Facetten der Sucht – nicht nur im Bereich von Alkohol und Drogen, sondern auch in Bezug auf exzessiven Medienkonsum und den Gebrauch von Schlafmitteln. Dr. Falk Weiß, Chefarzt der Suchtfachklinik Magdalenenstift Hartmannsdorf, wird von seiner Arbeit berichten, ehemalige Abhängige teilen ihre Erfahrungen. Rundherum gibt es Livemusik und einen Imbiss. (nütz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
16.09.2025
1 min.
Glauchau: Anstehende Sternennacht mach Sperrungen nötig
Zur Sternennacht in Glauchau gibt es stets viel Trubel. Und es stehen Sperrungen an.
Um der Veranstaltung genügend Raum zu geben, werden bestimmte Verkehrswege der Innenstadt nicht wie üblich zugänglich sein.
Uwe Rechtenbach
09:30 Uhr
1 min.
Anlagebetrug im Internet: Frau aus Westsachsen fällt auf gefälschte Werbung mit Politiker herein
Die Polizei ermittelt zu einem Anlagebetrug via Internet im Raum Glauchau.
Eine Frau aus dem Raum Glauchau hat rund 45.000 Euro verloren. Zuvor überwies sie mehrfach Geld auf Konten im Ausland.
Holger Weiß
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
Mehr Artikel