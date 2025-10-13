Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (Bildmitte) verleiht Glauchau den Namen „Hochschulstadt“.
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (Bildmitte) verleiht Glauchau den Namen „Hochschulstadt“. Bild: Andreas Kretschel
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (Bildmitte) verleiht Glauchau den Namen „Hochschulstadt“.
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (Bildmitte) verleiht Glauchau den Namen „Hochschulstadt“. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchau kann sich jetzt „Hochschulstadt“ nennen
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat der Stadt Glauchau offiziell den Namen „Hochschulstadt“ verliehen. Doch es gibt noch ein Problem zu lösen.

Seit Montag ist es offiziell: Glauchau ist jetzt „Hochschulstadt“. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat im Schlosshof Forderglauchau der Stadt Glauchau den Namenszusatz verliehen. Hintergrund ist die Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen mit Glauchau als Hauptsitz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
25.09.2025
1 min.
Glauchauer Stadtchef begrüßt Erstis der Dualen Hochschule
2024 wurden die Neulinge der Berufsakademie (BA) auf dem Marktplatz von Glauchau willkommen geheißen.
OB Marcus Steinhardt (CDU) zeigt beim ersten „normalen“ Jahrgang der neu gegründeten Dualen Hochschule Präsenz.
Konrad Rüdiger
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
Von Stefan Stolp
2 min.
15:55 Uhr
2 min.
Kommentar zur „Hochschulstadt“ Glauchau: Ohne Inhalt ist das alles Symbolpolitik
Meinung
Redakteur
Glauchau darf sich „Hochschulstadt“ nennen.
Glauchau darf sich offiziell „Hochschulstadt“ nennen. Doch die Erwartungen, die damit einhergehen, sind noch längst nicht erfüllt.
Stefan Stolp
Mehr Artikel