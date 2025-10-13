Glauchau kann sich jetzt „Hochschulstadt“ nennen

Glauchau
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat der Stadt Glauchau offiziell den Namen „Hochschulstadt“ verliehen. Doch es gibt noch ein Problem zu lösen.
Seit Montag ist es offiziell: Glauchau ist jetzt „Hochschulstadt“. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat im Schlosshof Forderglauchau der Stadt Glauchau den Namenszusatz verliehen. Hintergrund ist die Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen mit Glauchau als Hauptsitz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.