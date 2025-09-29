Glauchau: Wie sich der Mülltonnen-Sammler im TV bei Kai Pflaume schlug

Alexander Smoljanovic hatte am Sonntagabend bei der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ mit seinem ungewöhnlichen Hobby einen Auftritt. Doch sehr weit kam er nicht.

Kennen Sie noch Alexander Smoljanovic? Das ist der Mann, der Mülltonnen sammelt und auch in Glauchau fündig wurde. Sonntagabend saß er bei Kai Pflaume in der Sendung „Kaum zu glauben" im NDR. Das Prinzip: Vier Prominente müssen nach einem Ratehinweis mit Ja-Nein-Fragen herausbekommen, welches Hobby der Kandidat hat oder welche besondere...