Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alexander Smoljanivic sitzt bei Kai Pflaume auf dem Stuhl.
Alexander Smoljanivic sitzt bei Kai Pflaume auf dem Stuhl. Bild: Stefan Stolp
Alexander Smoljanivic sitzt bei Kai Pflaume auf dem Stuhl.
Alexander Smoljanivic sitzt bei Kai Pflaume auf dem Stuhl. Bild: Stefan Stolp
Glauchau
Glauchau: Wie sich der Mülltonnen-Sammler im TV bei Kai Pflaume schlug
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alexander Smoljanovic hatte am Sonntagabend bei der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ mit seinem ungewöhnlichen Hobby einen Auftritt. Doch sehr weit kam er nicht.

Kennen Sie noch Alexander Smoljanovic? Das ist der Mann, der Mülltonnen sammelt und auch in Glauchau fündig wurde. Sonntagabend saß er bei Kai Pflaume in der Sendung „Kaum zu glauben“ im NDR. Das Prinzip: Vier Prominente müssen nach einem Ratehinweis mit Ja-Nein-Fragen herausbekommen, welches Hobby der Kandidat hat oder welche besondere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
15.09.2025
3 min.
Vogtländer bei TV-Show „Kaum zu glauben“ mit Kai Pflaume: Erraten die Promis seinen Beruf?
Patrick Hellinger aus Markneukirchen in der Rateshow mit Kai Pflaume.
Patrick Hellinger aus Markneukirchen war Gast in der NDR-Show „Kaum zu glauben“. Prominente sollten seinen Beruf als europaweit einziger Hersteller eines Produktes für die „Einsatzleitung“ erraten.
Tino Beyer
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
Mehr Artikel