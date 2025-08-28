Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vor allem der Schwerlastverkehr setzt der Flutrinnenbrücke in Glauchau zu.
Vor allem der Schwerlastverkehr setzt der Flutrinnenbrücke in Glauchau zu. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchauer Flutrinnenbrücke: Ein Opfer der politischen Krise in Berlin
Redakteur
Von Stefan Stolp
Im Zuge des geplanten Ausbaus der B 175 westlich von Glauchau soll auch die Flutrinnenbrücke erneuert werden. Doch solange der Bundeshaushalt nicht steht, passiert gar nichts.

Mit der maroden Flutrinnenbrücke müssen die Glauchauerinnen und Glauchauer wohl noch eine Weile leben. Im Zuge des geplanten Ausbaus der B 175 zwischen Glauchau und Mosel soll diese Brücke erneuert werden. Doch dieses Jahr wird es nichts mehr werden, möglicherweise im nächsten Jahr.
