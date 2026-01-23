Glauchauer Handwerkstradition: Schmiedemeister Thomas geht in die fünfte Generation

Was vor 127 Jahren der Ururgroßvater in Glauchau begann, soll ein 32-Jähriger nun fortführen. Den Laden übernimmt er in der heutigen angespannten Situation von seinem Vater und fühlt sich gewappnet.

Patrick Thomas sieht sich gut vorbereitet. „Irgendwie war es schon immer klar, dass ich den Laden mal übernehmen werde“, sagt der 32-Jährige aus Glauchau. Und am 1. Februar ist es offiziell so weit. Er wird der neue Chef im Familienunternehmen Schmiedemeister Thomas und übernimmt die Verantwortung von seinem Vater Holger. Damit wird der... Patrick Thomas sieht sich gut vorbereitet. „Irgendwie war es schon immer klar, dass ich den Laden mal übernehmen werde“, sagt der 32-Jährige aus Glauchau. Und am 1. Februar ist es offiziell so weit. Er wird der neue Chef im Familienunternehmen Schmiedemeister Thomas und übernimmt die Verantwortung von seinem Vater Holger. Damit wird der...