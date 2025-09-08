Glauchauer „Kammer-Lichtspiele“ entführen in die Stummfilmzeit

Die „Kammer-Lichtspiele“ wurden von 100 Jahren in Glauchau eröffnet. Daran wird am Sonntag erinnert – mit Charlie Chaplin und Co. sowie einem echten Stummfilmpianisten.

Jede Menge Slapsticks aus der Stummfilmgeschichte mit Charly Chaplin oder dem berühmten Duo Laurel und Hardy und dazu Musikbegleitung live am Klavier: Die Glauchauer „Kammer-Lichtspiele“ präsentieren sich so wie vor 100 Jahren, vor der Zeit des Tonfilms. Zu erleben gibt es das am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals. Und da stehen die...