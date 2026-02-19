Glauchauer Modellbahner laden zur Ausstellung ein

Glauchau
Am letzten Ferienwochenende kann man an der Österreicher Straße in Glauchau Mini-Züge auf sehenswerten Anlagen bestaunen.
Mit der Resonanz vom letzten Mal sind die Mitglieder des Modellbahnclubs Glauchau nicht zufrieden. Um die 600 Besucher haben an dem Wochenende zwischen Weihnachten und Silvester die Ausstellung im Domizil an der Österreicher Straße gesehen. „Jetzt hoffen wir, dass mehr Leute kommen“, sagt Rainer Brenner, der neue Vorsitzende des Vereins. Er...
