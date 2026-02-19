MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick auf die Clubanlage der Glauchauer Modellbahner.
Blick auf die Clubanlage der Glauchauer Modellbahner. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Blick auf die Clubanlage der Glauchauer Modellbahner.
Blick auf die Clubanlage der Glauchauer Modellbahner. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Glauchauer Modellbahner laden zur Ausstellung ein
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am letzten Ferienwochenende kann man an der Österreicher Straße in Glauchau Mini-Züge auf sehenswerten Anlagen bestaunen.

Mit der Resonanz vom letzten Mal sind die Mitglieder des Modellbahnclubs Glauchau nicht zufrieden. Um die 600 Besucher haben an dem Wochenende zwischen Weihnachten und Silvester die Ausstellung im Domizil an der Österreicher Straße gesehen. „Jetzt hoffen wir, dass mehr Leute kommen“, sagt Rainer Brenner, der neue Vorsitzende des Vereins. Er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:17 Uhr
3 min.
Airbus rechnet mit Rekordjahr
Nach Qualitätsproblemen: Airbus mit ehrgeizigen Zielen
Airbus meldet starke Gewinne und will 2026 mehr Jets ausliefern als je zuvor. Doch es bleiben auch Herausforderungen für den Konzern.
30.12.2025
4 min.
Von der Weltraumfirma an die Glauchauer Modellbahnplatte
Rainer Brenner, Ingenieur für Weltraumtechnik, ist der neue Chef der Glauchauer Modellbahnfreunde.
Rainer Brenner ist der neue Chef der Glauchauer Modellbahnfreunde. Der Ingenieur für Weltraumtechnik bringt aber auch in seinem Laden Kinderaugen zum Leuchten.
Stefan Stolp
24.12.2025
2 min.
Modellbahnclub Glauchau poliert (s)einen Bahnhof auf: Nach dem Original bekommt auch das Modell eine Frischekur
Der Modellbahnclub Glauchau zeigt seine Ausstellung am 28. und 29. Dezember.
Die Türen der Vereinsräume an der Österreicher Straße öffnen sich zwischen Weihnachten und Silvester an zwei Tagen für Besucher. Kleine Gäste können ein Rangier-Diplom erwerben.
Holger Frenzel
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
14:17 Uhr
3 min.
Lawinen in Österreich: Abseits der Pisten droht große Gefahr
Neue Schneefälle erhöhen die Lawinengefahr in Österreich.
In den Alpen wächst die Schneedecke weiter. Die Lage wird dadurch immer heikler. Allein in Tirol kam es jetzt zu Dutzenden Lawinen.
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
Mehr Artikel