Glauchauer Weihnachtsliedersingen wieder im Bahnhof

Glauchau
Jungen und Mädchen der Kita „Pusteblume“ und Musiker Knut Kielmann wollen am dritten Advent zum Mitsingen einladen.
Das traditionelle Glauchauer Weihnachtsliedersingen findet wieder im Bahnhof statt. Nachdem die Bahnhofshalle saniert worden ist, lädt das Stadtteilmanagement „Scherberg“ am 3. Adventssonntag ab 14.30 Uhr zum Singen ein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.