Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der sanierten Bahnhofshalle von Glauchau findet das Weihnachtsliedersingen statt.
In der sanierten Bahnhofshalle von Glauchau findet das Weihnachtsliedersingen statt. Bild: Andreas Kretschel
In der sanierten Bahnhofshalle von Glauchau findet das Weihnachtsliedersingen statt.
In der sanierten Bahnhofshalle von Glauchau findet das Weihnachtsliedersingen statt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchauer Weihnachtsliedersingen wieder im Bahnhof
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jungen und Mädchen der Kita „Pusteblume“ und Musiker Knut Kielmann wollen am dritten Advent zum Mitsingen einladen.

Das traditionelle Glauchauer Weihnachtsliedersingen findet wieder im Bahnhof statt. Nachdem die Bahnhofshalle saniert worden ist, lädt das Stadtteilmanagement „Scherberg“ am 3. Adventssonntag ab 14.30 Uhr zum Singen ein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
„Ein Stück Geschichte entfernt“: In der Glauchauer Fußgängerzone fehlt die Litfaßsäule
Dort, wo in der Glauchauer Fußgängerzone der Pflanzkübel steht, befand sich eine der letzten Litfaßsäulen in der Stadt.
Mit der Litfaßsäule an der Leipziger Straße in Glauchau verschwand eine der letzten ihrer Art in Glauchau. Das sorgt für Kritik.
Stefan Stolp
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
11:13 Uhr
1 min.
Glauchauer Agricolachor lädt zum Weihnachtskonzert ein
Der Agricolachor aus Glauchau mit dem Lichtensteiner Musikverein.
Gemeinsam mit dem Musikverein Lichtenstein gibt es im Stadttheater Glauchau einen „Musikalischen Adventszauber“.
Stefan Stolp
Mehr Artikel