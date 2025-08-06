Graffiti-Schmierereien in Glauchau: Polizei ermittelt nach Vorfällen an Studienakademie und Kaufland-Komplex

Glauchau
Der Sachschaden summiert sich auf rund 1500 Euro. Die unbekannten Täter waren zwischen Montagabend und Dienstagfrüh mit Sprayflaschen unterwegs.
Die Polizei hat Ermittlungen zu Graffiti-Schmierereien in Glauchau aufgenommen. Sie wurden an Gebäuden der Studienakademie an der Kopernikusstraße und am Kaufland-Areal an der Waldenburger Straße aufgebracht. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Montagabend und Dienstagfrüh. 20 Schriftzüge in verschiedenen Farben zählte die Polizei an den...
