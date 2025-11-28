Große Oper: Glauchauer Bibliothek startet neues Format

Glauchau
Am 5. Dezember wird Giuseppe Verdis „Aida“ auf der digitalen Bühne im Lesesaal der Bibliothek Schloss Forderglauchau gezeigt.
Die Glauchauer Stadt- und Kreisbibliothek wartet mit einem besonderen Veranstaltungsformat auf, das zum ersten Mal in der Bibliothek stattfinden wird. Am 5. Dezember heißt es ab 19 Uhr „große Oper“. Dahinter verbirgt sich ein Stream einer Aufführung von Verdis „Aida“ in der Dresdner Semperoper.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.