Szene aus der Oper „Aida“ im Chemnitzer Opernhaus.
Szene aus der Oper „Aida“ im Chemnitzer Opernhaus. Bild: Nasser Hashemi/Archiv
Szene aus der Oper „Aida“ im Chemnitzer Opernhaus.
Szene aus der Oper „Aida“ im Chemnitzer Opernhaus. Bild: Nasser Hashemi/Archiv
Glauchau
Große Oper: Glauchauer Bibliothek startet neues Format
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 5. Dezember wird Giuseppe Verdis „Aida“ auf der digitalen Bühne im Lesesaal der Bibliothek Schloss Forderglauchau gezeigt.

Die Glauchauer Stadt- und Kreisbibliothek wartet mit einem besonderen Veranstaltungsformat auf, das zum ersten Mal in der Bibliothek stattfinden wird. Am 5. Dezember heißt es ab 19 Uhr „große Oper“. Dahinter verbirgt sich ein Stream einer Aufführung von Verdis „Aida“ in der Dresdner Semperoper.
