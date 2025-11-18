Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Meerane: Familie mit Kleinkind erlebt bange Minuten auf Balkon einer Dachgeschosswohnung

Der Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane hat rund drei Stunden gedauert.
Der Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane hat rund drei Stunden gedauert. Bild: Andreas Kretschel
Die Alarmierung erfolgte am Montag gegen 23.25 Uhr.
Die Alarmierung erfolgte am Montag gegen 23.25 Uhr. Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehrleute waren mit Atemschutztechnik im Treppenhaus.
Die Feuerwehrleute waren mit Atemschutztechnik im Treppenhaus. Bild: Andreas Kretschel
Sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes standen auf der Rudolf-Breitscheid-Straße.
Sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes standen auf der Rudolf-Breitscheid-Straße. Bild: Andreas Kretschel
Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Meerane: Familie mit Kleinkind erlebt bange Minuten auf Balkon einer Dachgeschosswohnung
Von Holger Frenzel
Ein Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Rudolf-Breitscheid-Straße hat den Fluchtweg versperrt. Der Einsatz für die Feuerwehr dauerte drei Stunden. Ein Bewohner kam ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Rund drei Stunden hat ein Einsatz für die Feuerwehr in der Nacht von Montag zu Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane gedauert. An der Einsatzstelle stand ein Blaulicht-Großaufgebot, zu dem neben neun Fahrzeugen der Feuerwehr auch Rettungsdienst und Polizei gehörten.
