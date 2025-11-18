Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Meerane: Familie mit Kleinkind erlebt bange Minuten auf Balkon einer Dachgeschosswohnung

Ein Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Rudolf-Breitscheid-Straße hat den Fluchtweg versperrt. Der Einsatz für die Feuerwehr dauerte drei Stunden. Ein Bewohner kam ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Rund drei Stunden hat ein Einsatz für die Feuerwehr in der Nacht von Montag zu Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane gedauert. An der Einsatzstelle stand ein Blaulicht-Großaufgebot, zu dem neben neun Fahrzeugen der Feuerwehr auch Rettungsdienst und Polizei gehörten.