MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Hallenbad im Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau: Nach Technik-Defekt müssen Badegäste nach Hause geschickt werden

Schwimmmeister Andreas Kahnt arbeitet an den Wochenenden im Hallenbad des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau.
Schwimmmeister Andreas Kahnt arbeitet an den Wochenenden im Hallenbad des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau. Bild: A. Kretschel/Archiv
Schwimmmeister Andreas Kahnt arbeitet an den Wochenenden im Hallenbad des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau.
Schwimmmeister Andreas Kahnt arbeitet an den Wochenenden im Hallenbad des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau. Bild: A. Kretschel/Archiv
Glauchau
Hallenbad im Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau: Nach Technik-Defekt müssen Badegäste nach Hause geschickt werden
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mitarbeiter haben den Badbetreib am Sonntag bereits vorzeitig beendet. Die Reparatur erfolgte zeitnah. Ein besonderes Angebot wartet am 19. Dezember.

Ein technischer Defekt war der Grund für die vorzeitige Schließung der Schwimmhalle am Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau am Sonntag. Besucher, die das öffentliche Angebot nutzten, mussten vorzeitig nach Hause geschickt werden. Klinik-Sprecherin Peggy Roloff sagt, dass es sich um eine kurzfristige Störung gehandelt habe. „Daher war es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
30.10.2025
2 min.
Arzt-Ausfall in Kinderpraxis in Glauchau: Was Eltern wissen müssen
Durch einen ärztlichen Ausfall muss das Krankenhaus für die Kinderarztpraxis verschiedene Überbrückungsangebote organisieren.
Neben vier Praxen, die vorübergehend die Vertretung übernehmen, greifen ab nächste Woche einige Überbrückungsangebote. Dazu gehören Impfsprechstunde und Akutsprechstunde.
Holger Frenzel
12.11.2025
4 min.
Rettungsplan: Glauchauer Virchow-Klinikum soll Zukunft der Werdauer Pleißental-Klinik sichern
In Schieflage: die Pleißental-Klinik in Werdau.
Der Landkreis will beide Kliniken unter einem Dach bündeln – um Kosten zu sparen. Der Kreistag soll das Konzept noch im November absegnen. Auch mit dem Zwickauer HBK sollen Gespräche geführt werden.
Jan-Dirk Franke, Michael Stellner
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
Mehr Artikel