Hallenbad im Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau: Nach Technik-Defekt müssen Badegäste nach Hause geschickt werden

Die Mitarbeiter haben den Badbetreib am Sonntag bereits vorzeitig beendet. Die Reparatur erfolgte zeitnah. Ein besonderes Angebot wartet am 19. Dezember.

Ein technischer Defekt war der Grund für die vorzeitige Schließung der Schwimmhalle am Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau am Sonntag. Besucher, die das öffentliche Angebot nutzten, mussten vorzeitig nach Hause geschickt werden. Klinik-Sprecherin Peggy Roloff sagt, dass es sich um eine kurzfristige Störung gehandelt habe. „Daher war es...