Harte Zeiten für Autofahrer in Waldenburg: B 180 nach Callenberg fünf Wochen voll gesperrt

Pendler, die zur Autobahn wollen, stehen vor einer Herausforderung. Nach der Baustelle auf der B 180 folgen weitere Behinderungen auf der B 175. Wann welcher Abschnitt konkret gesperrt wird.

Autofahrer aus Waldenburg und Umgebung stehen in diesem Jahr vor einer Belastungsprobe: Neben den geplanten Sperrungen auf der B 175 an der Bastei in Remse und am Wasserwerk in Kertzsch gibt es eine weitere Baustelle. Sie macht eine Vollsperrung der B 180 am Ortsausgang in Waldenburg erforderlich – für rund fünf Wochen. Darüber hat...