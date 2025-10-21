Hochschulpläne im Glauchauer Extra-Markt liegen auf Eis

Der Glauchauer Campus der Dualen Hochschule Sachsen sollte um den ehemaligen Extra-Markt erweitert werden. Doch daraus ist bislang nichts geworden.

Eigentlich sollte schon alles fertig sein. Im Oktober 2025, so war es das ehrgeizige Ziel, sollten die Räume im ehemaligen Extra-Markt in Glauchau bezogen werden: Ein Hörsaal mit 144 Plätzen und ein kleinerer Hörsaal mit 96 Plätzen. Darüber hinaus waren zwei Seminarräume mit je 66 Plätzen geplant. Ergänzt werden sollte das alles mit einem...