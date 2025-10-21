Hochschulpläne im Glauchauer Extra-Markt liegen auf Eis

Glauchau
Der Glauchauer Campus der Dualen Hochschule Sachsen sollte um den ehemaligen Extra-Markt erweitert werden. Doch daraus ist bislang nichts geworden.
Eigentlich sollte schon alles fertig sein. Im Oktober 2025, so war es das ehrgeizige Ziel, sollten die Räume im ehemaligen Extra-Markt in Glauchau bezogen werden: Ein Hörsaal mit 144 Plätzen und ein kleinerer Hörsaal mit 96 Plätzen. Darüber hinaus waren zwei Seminarräume mit je 66 Plätzen geplant. Ergänzt werden sollte das alles mit einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.