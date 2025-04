„Hochschulstadt“ Glauchau? CDU startet zweiten Versuch

Geht es nach dem Willen der CDU im Stadtrat, bekommt die Stadt Glauchau den Zusatz „Hochschulstadt“. Doch für diese Idee gab es schon einmal einen Rückschlag.

In Glauchau gibt es seit Anfang des Jahres offiziell eine Hochschule. Gemeint ist die ehemalige Staatliche Studienakademie, die sich zur Dualen Hochschule Sachsen, so der offizielle Name, gewandelt hat. Glauchau ist einer von insgesamt sieben Standorten im Freistaat. Auch das Rektorat befindet sich in Glauchau.