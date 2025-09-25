Hochwasserschutz in Waldenburg: Das kann noch Jahre dauern

Glauchau
In der Töpferstadt Waldenburg gibt es drei Vorhaben zum Hochwasserschutz. Doch frühestens 2027 könnte das erste umgesetzt werden.
Für die Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Zwickauer Mulde in Waldenburg besteht seit Kurzem Baurecht. Betroffen ist der Deichabschnitt links des Flusses zwischen dem Wasserwerk Kertzsch und dem Glauchauer Tor. „Geplant sind der Bau von Hochwasserschutzmauern und einem Deich“, sagt der Präsident der Landesdirektion, Béla Bélafi....
