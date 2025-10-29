Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Hofflohmärkte locken am Freitag nach Waldenburg: Was Besucher wissen müssen

Jennifer Kutsche gehört zu den Mitorganisatoren der Hofflohmärkte in Waldenburg.
Jennifer Kutsche gehört zu den Mitorganisatoren der Hofflohmärkte in Waldenburg.
Hofflohmärkte locken am Freitag nach Waldenburg: Was Besucher wissen müssen
Von Holger Frenzel
An 45 Stationen kann gestöbert und getrödelt werden. Manche Teilnehmer bieten süße und herzhafte Leckereien an. Warum ohne Münzen und kleine Scheine bei der Aktion von „Waldenburg bewegt“ fast nichts funktioniert.

Eine Kleinstadt verwandelt sich zu einem Trödel- und Schlemmerparadies: Die Hofflohmärkte in Waldenburg erleben am Freitag ihre zweite Auflage. Die Organisation übernimmt nach der gelungenen Premiere im Oktober 2024 erneut die Initiative „Waldenburg bewegt.“ Was Besucher wissen müssen.
