Hoffnung für Gaststätte „Grünfelder Schloss“ in Waldenburg: Investor reicht Bauantrag ein

Neben der Sanierung ist ein Anbau geplant, um Platz für Küche, Lager und Sanitärräume zu schaffen. Warum bei einem Gastwirt aus Leipzig die Begeisterung für ein Kleinod im Grünfelder Park geweckt wird.

Für Sanierung und Anbau an die Gaststätte „Grünfelder Schloss" in Waldenburg gibt es einen Bauantrag. Die Unterlagen hat mit Dietrich Enk der Inhaber eines rund 150 Mitarbeiter zählenden Gastronomieunternehmens aus Leipzig eingereicht. Zur Sitzung des Stadtrates, der sich am Dienstagabend um 19.30 Uhr im Rathaus trifft, sieht die...