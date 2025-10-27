Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Hoffnung für Gaststätte „Grünfelder Schloss“ in Waldenburg: Investor reicht Bauantrag ein

Blick zur Gaststätte „Grünfelder Schloss“ in Waldenburg. Sie steht seit mehreren Jahren leer.
Blick zur Gaststätte „Grünfelder Schloss“ in Waldenburg. Sie steht seit mehreren Jahren leer. Bild: Andreas Kretschel
Blick zur Gaststätte „Grünfelder Schloss“ in Waldenburg. Sie steht seit mehreren Jahren leer.
Blick zur Gaststätte „Grünfelder Schloss“ in Waldenburg. Sie steht seit mehreren Jahren leer. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Hoffnung für Gaststätte „Grünfelder Schloss“ in Waldenburg: Investor reicht Bauantrag ein
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben der Sanierung ist ein Anbau geplant, um Platz für Küche, Lager und Sanitärräume zu schaffen. Warum bei einem Gastwirt aus Leipzig die Begeisterung für ein Kleinod im Grünfelder Park geweckt wird.

Für Sanierung und Anbau an die Gaststätte „Grünfelder Schloss“ in Waldenburg gibt es einen Bauantrag. Die Unterlagen hat mit Dietrich Enk der Inhaber eines rund 150 Mitarbeiter zählenden Gastronomieunternehmens aus Leipzig eingereicht. Zur Sitzung des Stadtrates, der sich am Dienstagabend um 19.30 Uhr im Rathaus trifft, sieht die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
18:13 Uhr
1 min.
Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet
Fünf Freiwillige des Roten Halbmonds sind im Sudan getötet worden. (Symbolbild)
Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
30.09.2025
2 min.
Unfall auf Umleitungsstrecke zwischen Waldenburg und Remse: 36-jährige Frau schwer verletzt
Nach dem Unfall ist die Grünfelder Straße zwischen Waldenburg und Remse voll gesperrt.
Im Kurvenbereich gab es einen Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Abschnitt blieb zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
14.10.2025
4 min.
Schloss Waldenburg: Die neue Chefin mit dem äußerst seltenen Namen
Maike Othengrafen hat jetzt die Verantwortung im Waldenburger Schloss.
Maike Othengrafen trägt als neue Chefin die Verantwortung im Schloss Waldenburg. Was sie über ihren Familiennamen und ihre Pläne im Schloss erzählt.
Stefan Stolp
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel