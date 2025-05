Horror-Crash auf der A 4 bei Meerane mit tödlichem Ausgang: Transporter zwischen zwei Lastern eingeklemmt

Ein 57-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag an der Unfallstelle verstorben. Die Autobahn war stundenlang gesperrt. Was zum Unfallhergang bekannt ist.

Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn zwischen Meerane und Schmölln ist ein Todesopfer zu beklagen. Ein 57-jähriger Mann verstarb am Mittwochnachmittag an der Unfallstelle. Dabei handelt es sich um den Fahrer des Transporters, der zwischen zwei Lastern eingeklemmt war. Darüber informiert Polizeisprecherin Christina Friedrich.