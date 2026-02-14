MENÜ
Hugo Egon Balder wird in Glauchau auftreten.
Hugo Egon Balder wird in Glauchau auftreten.
Glauchau
Hugo Egon Balder erzählt in Glauchau aus seinem Leben
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Ein humorvoller Abend erwartet die Besucher im Stadttheater Glauchau. Hugo Egon Balder erzählt aus seinem Leben, seiner Fernsehzeit und mehr.

Der Entertainer Hugo Egon Balder bringt am 23. April sein erstes Solo-Programm „Erzählt es bloß nicht weiter!“ nach Glauchau. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr im Stadttheater. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets sind ab 31,80 Euro verfügbar. Balder berichtet mit Humor aus seinem Leben und seiner Fernsehzeit. Auch private Geschichten und...
