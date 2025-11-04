Hundesportler aus Westsachsen mischen in Weltelite mit: WM-Titel lässt Wert eines Rottweilers in den sechsstelligen Euro-Bereich steigen

Glauchau
Ronny Bauer aus Crimmitschau und David Buss aus Glauchau haben Pokale von der WM in Ungarn mitgebracht. Sie profitieren von Top-Bedingungen in Reinholdshain, wo sogar unter einem riesigen Zeltdach trainiert werden kann.
Ein Vergleich mit den Fußball-Profis vom FC Bayern München und den Handball-Stars vom SC Magdeburg ist nicht ganz von der Hand zu weisen: Die 35 Mitglieder des Hundesportvereins Reinholdshain finden perfekte Trainingsbedingungen vor. Dazu gehört neben einem gepflegten Rasen und einer modernen Flutlichtanlage eine Kalthalle mit einer Fläche von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.