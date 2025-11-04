Hundesportler aus Westsachsen mischen in Weltelite mit: WM-Titel lässt Wert eines Rottweilers in den sechsstelligen Euro-Bereich steigen

Ronny Bauer aus Crimmitschau und David Buss aus Glauchau haben Pokale von der WM in Ungarn mitgebracht. Sie profitieren von Top-Bedingungen in Reinholdshain, wo sogar unter einem riesigen Zeltdach trainiert werden kann.

Ein Vergleich mit den Fußball-Profis vom FC Bayern München und den Handball-Stars vom SC Magdeburg ist nicht ganz von der Hand zu weisen: Die 35 Mitglieder des Hundesportvereins Reinholdshain finden perfekte Trainingsbedingungen vor. Dazu gehört neben einem gepflegten Rasen und einer modernen Flutlichtanlage eine Kalthalle mit einer Fläche von...